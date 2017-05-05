Предприятиям возмещено в январе-апреле 38 млрд грн НДС - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине в январе-апреле 2017 было возмещено налога на добавленную стоимость (НДС) 38 млрд грн. Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, передает УНН.
"Налогоплательщикам на счета возмещено 38 млрд грн НДС", - написал он.
Напомним, по данным ДФС в январе-апреле 2017 поступления в сводный бюджет в январе-апреле 2017 составляли 260,6 млрд грн, что на 30,8% больше, чем в январе-апреле 2016 года.