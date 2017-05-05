Предприятиям возмещено в январе-апреле 38 млрд грн НДС - ГФС

"Налогоплательщикам на счета возмещено 38 млрд грн НДС", - написал он.

Напомним, по данным ДФС в январе-апреле 2017 поступления в сводный бюджет в январе-апреле 2017 составляли 260,6 млрд грн, что на 30,8% больше, чем в январе-апреле 2016 года.