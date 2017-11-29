Підприємства зменшили борг за газ перед "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Станом на 28 листопада сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України становить 27 млрд грн, у порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 603 млн грн, або на 2,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу компанії.
Як зазначається, заборгованість ПАТ "Київенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 175 млн грн (5,6%).
Заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ за минулий тиждень зменшилась на 586 млн грн (2,7%). Борги підприємств, що виробляють електроенергію, за минулий тиждень зменшилась на 17 млн грн (0,5%).
Заборгованість прямих промислових споживачів за минулий тиждень не змінилась.
Нагадаємо, в уряді закликали "Нафтогаз" оформити реструктуризацію боргів.