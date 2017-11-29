Предприятия уменьшили долг за газ перед "Нафтогазом"

Как отмечается, задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 175 млн грн (5,6%).

Задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за неделю уменьшилась на 586 млн грн (2,7%). Долги предприятий, производящих электроэнергию, за прошедшую неделю уменьшилась на 17 млн ​​грн (0,5%).

Задолженность прямых промышленных потребителей за прошедшую неделю не изменилась.

Напомним, в правительстве призвали "Нафтогаз" оформить реструктуризацию долгов