Предприятия уменьшили долг за газ перед "Нафтогазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на 28 ноября суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины составляет 27 млрд грн, по сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 603 млн грн, или на 2,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 175 млн грн (5,6%).
Задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за неделю уменьшилась на 586 млн грн (2,7%). Долги предприятий, производящих электроэнергию, за прошедшую неделю уменьшилась на 17 млн грн (0,5%).
Задолженность прямых промышленных потребителей за прошедшую неделю не изменилась.
Напомним, в правительстве призвали "Нафтогаз" оформить реструктуризацию долгов