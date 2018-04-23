Підприємства збільшили борги перед "Укртрансгазом" на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Борг перед “Укртрансгазом” за послуги балансування за березень 2018 року зріс на 15% до 24,8 млрд грн, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Загальна заборгованість контрагентів перед „Укртрансгазом“ за надані послуги балансування газу станом на 31 березня 2018 року зросла на 15% порівняно до попереднього місяця і склала 24,8 млрд грн. Найбільша сума боргу — 16,3 млрд грн — накопичена операторами газорозподільчих систем групи „Регіональна Газова Компанія“ (РГК). У березні заборгованість підприємств групи РГК зросла ще на 2,6 млрд грн”, — зауважили в компанії.
В “Укртрансгазі” додали, що переважна більшість облгазів, що працюють під брендом РГК, щомісячно збільшують борги, несанкціоновано відбираючи газ на власні виробничо-технологічні потреби. Також накопичуються борги через несанкціонований відбір газу з їхніх газорозподільних систем підприємствами ТКЕ та ТЕЦ без укладених договорів постачання та підтверджених номінацій.
Компанія нагадала, що згідно з вимогами Кодексу газотранспортної системи, оператори газорозподільних систем можуть здійснювати відбір природного газу на виробничо-технологічні витрати виключно за наявності укладених договорів постачання такого природного газу. У випадку відсутності договорів поставки оператори зобов’язані припинити несанкціонований відбір природного газу з ГТС.
Раніше УНН повідомляв, “Нафтогаз України” затвердив оціночну вартість основних засобів “Укртрансгазу” у сумі 327,9 млрд грн.