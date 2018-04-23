Предприятия увеличили долги перед "Укртрансгазом" на 15%

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 7542 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 26025 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 52077 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 66915 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 93064 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 133784 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 101185 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 133363 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186723 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 282325 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 139174 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 129409 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 110954 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 149316 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 95430 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 96790 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 150666 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 399845 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 359230 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 443978 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 10091 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 10758 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 21312 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 32005 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 37980 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Предприятия увеличили долги перед "Укртрансгазом" на 15%

Киев • УНН

 • 7541 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Долг перед “Укртрансгазом” за услуги балансирования за март 2018 года вырос на 15% до 24,8 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

Предприятия увеличили долги перед "Укртрансгазом" на 15%

“Общая задолженность контрагентов перед „Укртрансгазом“ за предоставленные услуги балансировки газа по состоянию на 31 марта 2018 года выросла на 15% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 24,8 млрд грн. Наибольшая сумма долга — 16,3 млрд грн — накопленная операторами газораспределительных систем группы „Региональная Газовая Компания“ (РГК). В марте задолженность предприятий группы РГК выросла еще на 2,6 млрд грн”, — отметили в компании.

В “Укртрансгазе” добавили, что подавляющее большинство облгазов, работающих под брендом РГК, ежемесячно увеличивают долги, несанкционированно отбирая газ на собственные производственно-технологические нужды. Также накапливаются долги за несанкционированный отбор газа из их газораспределительных систем предприятиями ТКЭ и ТЭЦ без заключенных договоров поставки и подтвержденных номинаций.

Компания напомнила, что в соответствии с требованиями Кодекса газотранспортной системы, операторы газораспределительных систем могут осуществлять отбор природного газа на производственно-технологические расходы исключительно при наличии заключенных договоров поставки такого природного газа. В случае отсутствия договоров поставки операторы обязаны прекратить несанкционированный отбор газа из ГТС.

Ранее сообщал, “Нафтогаз Украины” утвердил оценочную стоимость основных средств “Укртрансгаза” в сумме 327,9 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88