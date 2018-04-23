Предприятия увеличили долги перед "Укртрансгазом" на 15%

“Общая задолженность контрагентов перед „Укртрансгазом“ за предоставленные услуги балансировки газа по состоянию на 31 марта 2018 года выросла на 15% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 24,8 млрд грн. Наибольшая сумма долга — 16,3 млрд грн — накопленная операторами газораспределительных систем группы „Региональная Газовая Компания“ (РГК). В марте задолженность предприятий группы РГК выросла еще на 2,6 млрд грн”, — отметили в компании.

В “Укртрансгазе” добавили, что подавляющее большинство облгазов, работающих под брендом РГК, ежемесячно увеличивают долги, несанкционированно отбирая газ на собственные производственно-технологические нужды. Также накапливаются долги за несанкционированный отбор газа из их газораспределительных систем предприятиями ТКЭ и ТЭЦ без заключенных договоров поставки и подтвержденных номинаций.

Компания напомнила, что в соответствии с требованиями Кодекса газотранспортной системы, операторы газораспределительных систем могут осуществлять отбор природного газа на производственно-технологические расходы исключительно при наличии заключенных договоров поставки такого природного газа. В случае отсутствия договоров поставки операторы обязаны прекратить несанкционированный отбор газа из ГТС.

Ранее сообщал, “Нафтогаз Украины” утвердил оценочную стоимость основных средств “Укртрансгаза” в сумме 327,9 млрд грн.