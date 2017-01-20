Підприємства з окупованих територій Донбасу платять податки Україні - В.Черниш

“Українці, які працюють на непідконтрольних територіях платять податки по повній. Там немає органів податкової служби. Податківець не може зайти на територію, де 40 тис. озброєних людей і перевірити це підприємство, але підприємство працює, виробляє метал. Метал продається за кордон, гроші зараховуються на підконтрольну територію під контроль фіскальної служби, з них сплачуються податки. Просто перевірити це складно. Але кожен місяць сплачуються податки з територій, які зараз не контролюються урядом,” — зазначив В. Черниш.

Як повідомляв УНН, державне підприємство “Укрзалізниця” працює на непідконтрольній території Донбасу.