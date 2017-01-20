Предприятия с оккупированных территорий Донбасса платят налоги Украины - Черныш

"Украинцы, которые работают на неподконтрольных территориях платят налоги по полной. Там нет органов налоговой службы. Налоговик не может зайти на территорию, где 40 тыс. вооруженных людей и проверить предприятие, но предприятие работает, производит металл. Металл продается за границу, деньги зачисляются на подконтрольную территорию под контроль фискальной службы, из них платятся налоги. Просто проверить это сложно. Но каждый месяц уплачиваются налоги с территорий, которые сейчас не контролируются правительством", - отметил В. Черныш.

Как сообщал УНН, государственное предприятие "Укрзализныця" работает на неподконтрольной территории Донбасса.