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Підполковника СБУ судитимуть за порушення таємниці телефонних розмов

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт проти підполковника одного із регіональних органів Служби безпеки України за порушення таємниці телефонних розмов. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Підполковника СБУ судитимуть за порушення таємниці телефонних розмов

"Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підполковника одного із регіональних органів Служби безпеки України за фактами порушення таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку, службового підроблення та одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України)", - сказано у повідомлені.

За даними слідства, співробітник СБУ з метою особистого збагачення неодноразово порушував таємницю телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку.

"Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, з використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з’єднання та розмови абонентів мобільного зв’язку, які у подальшому передав стороннім особам, отримавши за це 25 тис. грн неправомірної вигоди", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Бердянську колишній прокурор місцевої прокуратури піде під суд за вимагання 10 тис. доларів хабара

Українські Національні Новини

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