Підписання кредитної угоди з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва харківського метро заплановано на 18 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Харкові йдуть роботи по будівництву нових станцій метро харківського метрополітену та електродепо. Наразі роботи ведуться за рахунок міського бюджету, але на 18 грудня заплановано підписання кредитної умови з ЄБРР та ЄІБ, гроші з якої підуть на будівництво метрополітену. Про це повідомили у прес-службі харківської міськради, передає УНН.
“За моєю інформацією, 18 грудня Президент України Петро Порошенко підпише кредитну угоду між державою та Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком. Після цього в Харкові відбудеться підписання кредитної угоди міським головою Геннадієм Кернесом. Таким чином, ми отримаємо фінансові ресурси на будівництво станцій метро „Державінська“ і „Одеська“, електродепо та нового рухомого складу”, — повідомив заступник харківського міського голови Ігор Терехов під час виїзної наради.
Також він зазначив, що наразі будівництво йде за графіком. Закінчити будівництво тонелей планують до Дня міста, яке традиційно відзначають 23 серпня. Загалом будівництво метро триватиме 3 роки.
Нагадаємо, Кабмін схвалив залучення від ЄБРР і ЄІБ кредиту на суму 320 млн євро на розширення харківського метро.