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Подписание кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ о строительстве харьковского метро запланировано на 18 декабря

Подписание кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ о строительстве харьковского метро запланировано на 18 декабря

Киев  •  УНН

 • 16968 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Харькове идут работы по строительству новых станций метро харьковского метрополитена и электродепо. Сейчас работы ведутся за счет городского бюджета, но на 18 декабря запланировано подписание кредитного условия с ЕБРР и ЕИБ, деньги с которого пойдут на строительство метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, передает УНН.

“По моей информации, 18 декабря Президент Украины Петр Порошенко подпишет кредитное соглашение между государством и Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. После этого в Харькове состоится подписание кредитного соглашения городским головой Геннадием Кернесом. Таким образом, мы получим финансовые ресурсы на строительство станций метро „Державинская“ и „Одесская“, электродепо и нового подвижного состава”, — сообщил заместитель харьковского городского главы Игорь Терехов во время выездного совещания.

Также он отметил, что сейчас строительство идет по графику. Закончить строительство тоннелей планируют ко Дню города в следующем году, который традиционно отмечают 23 августа. В целом строительство метро продлится 3 года.

Напомним, Кабмин одобрил привлечение от ЕБРР и ЕИБ кредита на сумму 320 млн евро на расширение харьковского метро.

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