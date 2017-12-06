Подписание кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ о строительстве харьковского метро запланировано на 18 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Харькове идут работы по строительству новых станций метро харьковского метрополитена и электродепо. Сейчас работы ведутся за счет городского бюджета, но на 18 декабря запланировано подписание кредитного условия с ЕБРР и ЕИБ, деньги с которого пойдут на строительство метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, передает УНН.
“По моей информации, 18 декабря Президент Украины Петр Порошенко подпишет кредитное соглашение между государством и Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. После этого в Харькове состоится подписание кредитного соглашения городским головой Геннадием Кернесом. Таким образом, мы получим финансовые ресурсы на строительство станций метро „Державинская“ и „Одесская“, электродепо и нового подвижного состава”, — сообщил заместитель харьковского городского главы Игорь Терехов во время выездного совещания.
Также он отметил, что сейчас строительство идет по графику. Закончить строительство тоннелей планируют ко Дню города в следующем году, который традиционно отмечают 23 августа. В целом строительство метро продлится 3 года.
Напомним, Кабмин одобрил привлечение от ЕБРР и ЕИБ кредита на сумму 320 млн евро на расширение харьковского метро.