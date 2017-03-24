Підпільний цех з виготовлення цементу виявили на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Підпільний цех з виготовлення контрафактної цементної суміші виявилии правоохоронці Хмельниччини. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП області.
“Під час санкціонованого обшуку на виробництві правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення та фасування цементу, транспортні засоби, 400 мішків готової продукції, а також велику кількість пакувального матеріалу із нанесеними логотипами відомої міжнародної компанії на загальну суму понад 1 мільйон гривень”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили місце, де здійснювалось виготовлення контрафактної продукції.
“Підпільний цех працював без будь-яких дозвільних документів”, — додали у відомстві.
Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження.
Нагадаємо, 18 березня під час огляду поїзда “Київ — Будапешт” в громадянина Китаю працівники митного поста “Залізничний” Закарпатської митниці ДФС виявили майже 26 кг необробленого бурштину.