Підпільний цех з виготовлення цементу виявили на Хмельниччині

“Під час санкціонованого обшуку на виробництві правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення та фасування цементу, транспортні засоби, 400 мішків готової продукції, а також велику кількість пакувального матеріалу із нанесеними логотипами відомої міжнародної компанії на загальну суму понад 1 мільйон гривень”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили місце, де здійснювалось виготовлення контрафактної продукції.

“Підпільний цех працював без будь-яких дозвільних документів”, — додали у відомстві.

Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, 18 березня під час огляду поїзда “Київ — Будапешт” в громадянина Китаю працівники митного поста “Залізничний” Закарпатської митниці ДФС виявили майже 26 кг необробленого бурштину.