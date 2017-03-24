Подпольный цех по изготовлению цемента обнаружили в Хмельницкой области

"Во время санкционированного обыска на производстве правоохранители изъяли оборудование для изготовления и фасовки цемента, транспортные средства, 400 мешков готовой продукции, а также большое количество упаковочного материала с нанесенными логотипами известной международной компании на общую сумму более 1 млн гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили место, где осуществлялось изготовление контрафактной продукции.

"Подпольный цех работал без каких-либо разрешительных документов", - добавили в ведомстве.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства.

Напомним, 18 марта во время осмотра поезда "Киев - Будапешт" у гражданина Китая работники таможенного поста "Железнодорожный" Закарпатской таможни ГФС обнаружили почти 26 кг необработанного янтаря.