Підпільний горілчаний цех виявили на Запоріжжі

Так, злочинці організували підпільний цех по виготовленню горілчаного фальсифікату відомих торговельних марок. Надалі фальсифікована продукція оснащувалася підробними акцизними марками та збувалася у торговельну мережу Запоріжжя під виглядом фірмової продукції.

В ході розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу України (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), запорізькими поліцейськими була задокументована злочинна діяльність групи осіб з числа мешканців обласного центру.

При цьому, 28 грудня під час проведення санкціонованих обшуків цеху та складських приміщень, поліцейські виявили та вилучили понад дві тисячі пляшок фальсифікату відомих виробників алкогольної продукції, 2800 підробних марок акцизного збору, понад 200 літрів спирту, напівавтоматизований станок для закорковування пляшок, металеві кришки, тощо.

Досудове розслідування триває.