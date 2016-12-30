Подпольный водочный цех разоблачили в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая организовала цех по изготовлению водочного фальсификата и его дальнейшую реализацию в торговых сетях Запорожья. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Запорожской области.
Преступники организовали подпольный цех по изготовлению водочного фальсификата известных торговых марок. В дальнейшем фальсифицированная продукция оснащалась поддельными акцизными марками и сбывалась в торговых сетях Запорожья под видом фирменной продукции.
В ходе расследования уголовного производства, начатого по признакам ч.1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), запорожскими полицейскими была задокументирована преступная деятельность группы лиц из числа жителей областного центра.
При этом 28 декабря во время проведения санкционированных обысков в цехе и складских помещениях, полицейские обнаружили и изъяли свыше двух тысяч бутылок фальсификата известных производителей алкогольной продукции, 2800 поддельных марок акцизного сбора, свыше 200 литров спирта, полу автоматизированный станок для закупоривания бутылок, металлические крышки, и тому подобное.
Досудебное расследование продолжается.