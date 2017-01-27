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Підпільний алкогольний цех викрили на Вінниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Правоохоронці на Вінниччині викрили організовану злочинну групу, учасники якої займались виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом торгових марок відомих світових брендів на території Могилів-Подільського району. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Вінницької області.

Встановлено, що учасники злочинної групи придбали обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує їх масове виробництво.

Після чого відкрили підпільний цех, який розмістили в житловому будинку одного із сіл району. Використовуючи дві пластмасові ємності об’ємом по 1000 літрів, вони змішували у них воду зі спиртом етиловим та додавали відповідні харчові добавки (оцет, лимонну кислоту, цукор), виготовляючи таким чином алкогольні напої, які за своїми характеристиками схожі до горілки.

У подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої, “фальсифікатори” розливали у пластикові трилітрові пакети та розміщували в упаковки із зображенням іноземних торгових марок Jelzin Vodka, Finlandia та Absolut, надаючи їм вигляд товарної продукції, яка ніби-то виготовлена в заводських умовах.

Правоохоронці виявили та вилучили понад 5 тис літрів фальсифікованої горілки.

Наразі трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.204 (незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів) та ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг) КК України.

За вчинення вказаних злочинів передбачено покарання у виді штрафу в розмірі до 255 тис гривень.

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