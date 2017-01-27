Подпольный алкогольный цех разоблачили в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Правоохранители Винницкой области разоблачили организованную преступную группу, участники которой занимались изготовлением фальсифицированных алкогольных напитков под видом торговых марок известных мировых брендов на территории Могилев-Подольского района. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Установлено, что участники преступной группы приобрели оборудование для незаконного изготовления алкогольных напитков, которое обеспечивает их массовое производство.
После чего открыли подпольный цех, который разместили в жилом доме одного из сел района. Используя две пластмассовые емкости объемом по 1000 литров, они смешивали в них воду со спиртом этиловым и добавляли соответствующие пищевые добавки (уксус, лимонную кислоту, сахар), изготавливая таким образом алкогольные напитки, которые по своим характеристикам похожи на водку.
В дальнейшем, незаконно изготовленные алкогольные напитки, "фальсификаторы" разливали в пластиковые трехлитровые пакеты и фасовали в упаковки с изображением иностранных торговых марок Jelzin Vodka, Finlandia и Absolut, предоставляя им вид товарной продукции, которая якобы изготовлена в заводских условиях.
Правоохранители обнаружили и изъяли более 5 тыс. литров фальсифицированной водки.
Троим участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.204 (незаконное изготовление алкогольных напитков путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров) и ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг) УК Украины.
За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 255 тыс. гривен.