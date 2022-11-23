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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Підпалила квартиру і вистрибнула з вікна: у Києві сталася трагедія за кілька хвилин до масованого обстрілу

Підпалила квартиру і вистрибнула з вікна: у Києві сталася трагедія за кілька хвилин до масованого обстрілу

Київ • УНН

 • 8377203 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві жінка вистрибнула з палаючої квартири на 16-му поверсі. Трагедія сталася в той час, коли по всій Україні оголосили повітряну тривогу перед масованим обстрілом. Про це інформує кореспондент УНН з місця подій.

Деталі

Сусіди жінки запевняють, що незадовго до трагедії загибла скаржилася на життя і проблеми у стосунках із племінником, якого напередодні прописала у своїй квартирі із дітьми.

"Вона говорила, що даремно вона їх прописала, що вона "викинеться з балкона, от побачите!". Вона сама викинулась. Сусідка побігла, щоб дізнатися, чого дим іде, а вона зсередини зачинилася, ключ залишила у дверях і, видно, підпалила і викинулась", - розповіла сусідка загиблої Фаїна.

Жінці на момент "останнього стрибку" було 64 роки. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

Українські Національні Новини

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