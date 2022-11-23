Підпалила квартиру і вистрибнула з вікна: у Києві сталася трагедія за кілька хвилин до масованого обстрілу

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Сусіди жінки запевняють, що незадовго до трагедії загибла скаржилася на життя і проблеми у стосунках із племінником, якого напередодні прописала у своїй квартирі із дітьми.

"Вона говорила, що даремно вона їх прописала, що вона "викинеться з балкона, от побачите!". Вона сама викинулась. Сусідка побігла, щоб дізнатися, чого дим іде, а вона зсередини зачинилася, ключ залишила у дверях і, видно, підпалила і викинулась", - розповіла сусідка загиблої Фаїна.

Жінці на момент "останнього стрибку" було 64 роки. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.