Подожгла квартиру и выпрыгнула из окна: в Киеве произошла трагедия за несколько минут до массированного обстрела

Детали

Соседи женщины уверяют, что незадолго до трагедии погибшая жаловалась на жизнь и проблемы в отношениях с племянником, которого накануне прописала в своей квартире с детьми.

"Она говорила, что зря она их прописала, что она "выбросится с балкона, вот увидите!" Она сама выбросилась. Соседка побежала, чтобы узнать, почему дым идет, а она изнутри закрылась, ключ оставила в дверях и, видно, подожгла и выбросилась", – рассказала соседка погибшей Фаина.

Женщине на момент "последнего прыжка" было 64 года. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.