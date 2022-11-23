Подожгла квартиру и выпрыгнула из окна: в Киеве произошла трагедия за несколько минут до массированного обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве женщина выпрыгнула из горящей квартиры на 16-м этаже. Трагедия произошла в то время, когда по всей Украине объявили воздушную тревогу перед массированным обстрелом. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Детали
Соседи женщины уверяют, что незадолго до трагедии погибшая жаловалась на жизнь и проблемы в отношениях с племянником, которого накануне прописала в своей квартире с детьми.
"Она говорила, что зря она их прописала, что она "выбросится с балкона, вот увидите!" Она сама выбросилась. Соседка побежала, чтобы узнать, почему дым идет, а она изнутри закрылась, ключ оставила в дверях и, видно, подожгла и выбросилась", – рассказала соседка погибшей Фаина.
Женщине на момент "последнего прыжка" было 64 года. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.