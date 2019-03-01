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Підозрюваному в хабарництві арбітражному керуючому обрали запобіжний захід

Підозрюваному в хабарництві арбітражному керуючому обрали запобіжний захід

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 березня. УНН. Ленінським районним судом м. Кіровограда підозрюваному в хабарництві арбітражному керуючому обрали запобіжний захід. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі суду. 

28 лютого 2019 року Ленінським районним судом м. Кіровограда розглянуто клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області, в рамках кримінального провадження за частиною 4 статті 368-4 Кримінального Кодексу України про обрання міри запобіжного заходу для apбiтpaжного кepyючого з лiквiдaцiї дepжaвнoгo пiдпpиємcтвa, poзтaшoвaнoгo y м. Oлeкcaндpiя Кipoвoгpaдcькoї oблacтi.

Суд постановив: Клопотання прокурора задовольнити частково.

"Застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів. Визначити розмір застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - додали у суді.

Як повідомляв УНН, У місті Олександрія, що на Кіровоградщині, затримано арбітражного керуючого, який за вирішення питання щодо продажу за заниженою ціною майнового комплексу підприємства, одержав хабар у 650 тисяч гривень.

Нагадаємо, стали відомі деталі затримання арбітражного керуючого на хабарі у 650 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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