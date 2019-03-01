Подозреваемому во взяточничестве арбитражному управляющему избрана мера пресечения

28 февраля 2019 Ленинским районным судом г. Кировограда рассмотрено ходатайство старшего следователя СУ ГУНП в Кировоградской области, в рамках уголовного производства по части 4 статьи 368-4 Уголовного Кодекса Украины об избрании меры пресечения для apбитpaжного управляющего с ликваидацией государственного предприятия, которое находится в городе Александрия Кировоградской области.

Суд постановил: Ходатайство прокурора удовлетворить частично.

"Применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. Определить размер залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - добавили в суде.

Как сообщал УНН, в городе Александрия Кировоградской области, задержан арбитражный управляющий , который за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия, получил взятку в 650 тысяч гривен.

Напомним, стали известны детали задержания арбитражного управляющего на взятке в 650 тысяч гривен.