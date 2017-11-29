Підозрюваному у вбивстві матроса ВМС на Одещині продовжили арешт

"У вересні цього року після отримання та дослідження результатів судової експертизи правоохоронці повідомили про підозру громадянину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.119 КК України. Так, чоловік підозрюється у вбивстві матроса з необережності, що сталося с.Єгорівка у серпні 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, матроса ВМС ЗСУ знайшли мертвим у с.Єгорівка Одеської області 11 серпня 2017 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві колишнього співробітника органів МВС.

Як повідомляв УНН, 30 вересня підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ВМС взяли під варту.