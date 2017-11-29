Подозреваемому в убийстве матроса ВМС в Одесской области продлили арест

"В сентябре этого года после получения и исследования результатов судебной экспертизы правоохранители сообщили о подозрении гражданину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК Украины. Так, мужчина подозревается в убийстве матроса по неосторожности, что произошло с.Егоровка в августе 2017 года", - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, матроса ВМС ВСУ нашли мертвым в с.Егоровка Одесской области 11 августа 2017 года. Правоохранители подозревают в убийстве бывшего сотрудника органов МВД.

Как сообщал УНН, 30 сентября подозреваемого в убийстве военнослужащего ВМС взяли под стражу.