Подозреваемому в убийстве матроса ВМС в Одесской области продлили арест
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Решением Раздельнянского районного суда Одесской области продлен срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве матроса Военно-морских сил Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"В сентябре этого года после получения и исследования результатов судебной экспертизы правоохранители сообщили о подозрении гражданину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК Украины. Так, мужчина подозревается в убийстве матроса по неосторожности, что произошло с.Егоровка в августе 2017 года", - говорится в сообщении.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, матроса ВМС ВСУ нашли мертвым в с.Егоровка Одесской области 11 августа 2017 года. Правоохранители подозревают в убийстве бывшего сотрудника органов МВД.
Как сообщал УНН, 30 сентября подозреваемого в убийстве военнослужащего ВМС взяли под стражу.