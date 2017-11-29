Подозреваемому в убийстве матроса ВМС в Одесской области продлили арест

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71446 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58311 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66332 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74630 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115904 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114585 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142518 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107351 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108779 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Подозреваемому в убийстве матроса ВМС в Одесской области продлили арест

Подозреваемому в убийстве матроса ВМС в Одесской области продлили арест

Киев  •  УНН

 • 10293 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Решением Раздельнянского районного суда Одесской области продлен срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве матроса Военно-морских сил Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"В сентябре этого года после получения и исследования результатов судебной экспертизы правоохранители сообщили о подозрении гражданину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК Украины. Так, мужчина подозревается в убийстве матроса по неосторожности, что произошло с.Егоровка в августе 2017 года", - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, матроса ВМС ВСУ нашли мертвым в с.Егоровка Одесской области 11 августа 2017 года. Правоохранители подозревают в убийстве бывшего сотрудника органов МВД.

Как сообщал УНН, 30 сентября подозреваемого в убийстве военнослужащего ВМС взяли под стражу.

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