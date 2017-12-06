Підозрюваному у несплаті податків бізнесмену визначили заставу в 75 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Колишньому директору ТОВ "Київпромзбут", який підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків, за клопотанням столичної прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 75 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Таке рішення обрав Оболонський райсуд столиці, повністю задовольнивши вимоги прокурора, викладені у клопотанні.
У разі не внесення визначеної судом суми застави прокуратурою буде вирішено питання про звернення до суду щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному із застави на тримання під вартою.
За даними прокуратури, підприємець шляхом оформлення неіснуючих операцій з придбання паливних матеріалів безпідставно сформував податковий кредит підприємства, що дозволило йому ухилитися від сплати податків на загальну суму майже 75 млн гривень.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) КК України.
Додамо, фірма "Київпромзбут" фігурує в оприлюдненій НАБУ торік схемі розкрадання коштів під час видобування та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".