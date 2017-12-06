Подозреваемому в неуплате налогов бизнесмену определили залог в 75 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бывшему директору ООО "Киивпромзбут", который подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов, по ходатайству столичной прокуратуры избрана мера пресечения в виде залога в размере 75 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Такое решение избрал Оболонский райсуд столицы, полностью удовлетворив требования прокурора, изложенные в ходатайстве.
В случае внесения определенной судом суммы залога прокуратурой будет решен вопрос относительно обращения в суд об изменении меры пресечения подозреваемому с залога на содержание под стражей.
По данным прокуратуры, предприниматель путем оформления несуществующих операций по приобретению топливных материалов безосновательно сформировал налоговый кредит предприятия, что позволило ему уклониться от уплаты налогов на общую сумму почти 75 млн гривен.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.
Добавим, фирма "Киивпромзбут" фигурирует в обнародованной НАБУ в прошлом году схеме хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".