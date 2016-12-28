Підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві дитини судитимуть на Одещині

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 21-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та умисному вбивстві малолітньої дитини у селі Лощинівка. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.

Дії підозрюваного кваліфікували за п. 2, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України.

У ході слідства було призначено та проведено близько 10 судових експертиз, у тому числі в інших областях.

Підозрюваному у вчиненні злочину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт щодо нього скеровано до Ізмаїльського міськрайонного суду для розгляду по суті.

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