Підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві дитини судитимуть на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 21-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та умисному вбивстві малолітньої дитини у селі Лощинівка. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Дії підозрюваного кваліфікували за п. 2, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України.
У ході слідства було призначено та проведено близько 10 судових експертиз, у тому числі в інших областях.
Підозрюваному у вчиненні злочину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Обвинувальний акт щодо нього скеровано до Ізмаїльського міськрайонного суду для розгляду по суті.