Підозрюваного у вбивстві росіянина затримали в Чонгарі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який підозрюється у скоєнні вбивства. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"На адмінмежі із ТОТ (тимчасово окупованою територією - ред.) АР Крим прикордонники Бердянського загону затримали громадянина Російської Федерації, який підозрюється у скоєнні вбивства", - йдеться у повідомленні.
Так, напередодні від оперативних співробітників Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби надійшла інформація про можливе прямування з анексованого півострова на материкову Україну особи, яка підозрюється у вчиненні важкого злочину.
Вже пізно ввечері під час здійснення паспортного контролю подорожуючих у контрольному пункті в’їзду — виїзду “Чонгар” прикордонники виявили 48-річного росіянина, жителя Сакського району ТОТ АР Крим, стосовно якого надано інформування.
Під час здійснення перевірочних заходів, було встановлено, що цей громадянин з 2 травня 2017 року розшукується Національною поліцією за можливе вчинення вбивства на території України.
Прикордонники затримали чоловіка та встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції.
Як повідомляв УНН 25 квітня, проти іноземних учасників "ялтинського форуму" відкрито кримінальне провадження.