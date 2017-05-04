Подозреваемого в убийстве россиянина задержали в Чонгаре
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который подозревается в совершении убийства. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"На админмеже с ТОТ (временно оккупированной территории - ред.) АР Крым пограничники Бердянского отряда задержали гражданина Российской Федерации, который подозревается в совершении убийства", - говорится в сообщении.
Так, накануне от оперативных сотрудников Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы поступила информация о возможном следовании с аннексированного полуострова на материковую Украину лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
Уже поздно вечером во время осуществления паспортного контроля путешествующих в контрольном пункте въезда - выезда "Чонгар" пограничники обнаружили 48-летнего россиянина, жителя Сакского района ТОТ АР Крым, в отношении которого предоставлено информирование.
При осуществлении проверочных мероприятий было установлено, что этот гражданин с 2 мая 2017 года разыскивается Национальной полицией возможным совершение убийства на территории Украины.
Пограничники задержали мужчину и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции.
Как сообщал УНН 25 апреля, против иностранных участников "ялтинского форума" открыто уголовное производство.