Підозрюваного у вбивстві начальника Рівненського СІЗО заарештували

Встановлено, що два жителі міста Маріуполь Донецької області у вересні цього року вчинили із застосуванням вогнепальної зброї умисне вбивство начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора управління. Тіло майора внутрішньої служби було знайдено у під’їзді житлового будинку, де той проживав.

Під час спроби перетину Державного кордону України у Харківській області був затриманий один із співучасників злочину. Процесуальному керівнику досудового розслідування та слідчим він повідомив, що вчинив вбивство працівника СІЗО на замовлення органів Федеральної служби безпеки Російської Федерації, оскільки останній раніше проходив військову службу у підрозділі спеціального призначення.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та за ініціативи прокуратури Рівненської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення місця перебування та затримання іншого співучасника злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.