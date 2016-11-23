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Подозреваемого в убийстве начальника Ровенского СИЗО арестовали

Киев • УНН

 • 4688 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Подозреваемого в убийстве начальника Ровенского отдела СИЗО арестовали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Подозреваемого в убийстве начальника Ровенского СИЗО арестовали

Установлено, что два жителя города Мариуполь Донецкой области в сентябре этого года совершили с применением огнестрельного оружия умышленное убийство начальника отдела Ровенского следственного изолятора . Тело майора внутренней службы было найдено в подъезде жилого дома, где тот проживал.

При попытке пересечения государственной границы Украины в Харьковской области был задержан один из соучастников преступления. Процессуальному руководителю досудебного расследования и следователю он сообщил, что совершил убийство работника СИЗО по заказу органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, поскольку последний ранее проходил военную службу в подразделении специального назначения.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по инициативе прокуратуры Ровенской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся следственные действия с целью установления места нахождения и задержания второго соучастника преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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