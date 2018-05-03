Підозрюваного у смертельній ДТП у Кривому Розі виписали з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Підозрюваного у справі ДТП у Кривому Розі, внаслідок якої загинули 11 людей, перевели до слідчого ізолятору. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
"За дозволом лікарів вчора ввечері підозрюваного було передано до Криворізького слідчого ізолятору, а саме до медсанчастини Криворізького слідчого ізолятору, де він наразі перебуває", – зазначили у прокуратурі.
Також там зазначили, що наступне засідання відбудеться після того, як справа буде передана до суду.
Нагадаємо, Бабушкінський райсуд Дніпра взяв підозрюваного у ДТП у Кривому Розі під варту без можливості внесення застави. Однак через стан здоров’я підозрюваного помістили до лікувального закладу під постійною охороною.
Як повідомляв УНН, ДТП у Кривому Розі за участі автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса сталася вранці 17 квітня. 29 квітня у лікарні Кривого Рогу помер ще один постраждалий у цій ДТП, таким чином кількість жертв внаслідок аварії досягла 11 людей.