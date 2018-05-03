Подозреваемого в смертельном ДТП в Кривом Роге выписали из больницы

"По разрешению врачей вчера вечером подозреваемый был передан в Криворожский следственный изолятор, а именно в медсанчасть Криворожского следственного изолятора, где он сейчас находится", - отметили в прокуратуре.

Также там отметили, что следующее заседание состоится после того, как дело будет передано в суд.

Напомним, Бабушкинский райсуд Днепра взял подозреваемого в ДТП в Кривом Роге под стражу без возможности внесения залога. Однако по состоянию здоровья подозреваемого поместили в лечебное учреждение под постоянной охраной.

Как сообщал УНН, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошло утром 17 апреля. 29 апреля в больнице Кривого Рога умер еще один пострадавший в этом ДТП, таким образом количество жертв в результате аварии достигло 11 человек.