Підозрюваного у хабарництві голову сільради на Рівненщині знову відсторонили від роботи
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 січня. УНН. Селищного голову сел. Зоря на Рівненщині Михайла Олійника, якого підозрюють у хабарництві, вдруге відсторонили від посади. Таке рішення сьогодні на засіданні ухвалив Рівненський міський суд, передає кореспондент УНН.
М.Олійника, якого у серпні 2016 СБУ затримала на хабарі у 500 тисяч гривень, відсторонили від роботи на два місяці. Також сільський голова перебуватиме під домашнім арештом і носитиме електронний браслет.
Як повідомляв УНН, вчора М.Олійник вийшов на роботу, бо попередня ухвала про відсторонення від роботи закінчилася 8 січня. Розгляд обвинувачуваної справи не відбувався, бо один з трьох суддів перебував у відпустці. Правоохоронці звинувачують керівника селищної ради в отриманні півмільйона гривень за виділення підприємцю 10 земельних ділянок, які передбачалися учасникам АТО.
Фото Дмитро Сільман.