Подозреваемого во взяточничестве председателя сельсовета в Ровенской области снова отстранили от работы
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 января. УНН. Поселковый голова пос. Заря в Ровенской области Михаил Олийник , которого подозревают во взяточничестве, во второй раз отстранен от должности. Такое решение сегодня на заседании принял Ровенский городской суд, передает корреспондент УНН.
М.Олийника, которого в августе 2016 года СБУ задержала на взятке в 500 тыс гривен, отстранили от работы на два месяца. Также сельский голова будет находиться под домашним арестом и носить электронный браслет.
Как сообщал УНН, вчера М.Олийник вышел на работу, потому предыдущее постановление об отстранении от работы закончилась 8 января . Рассмотрение дела обвиняемого не происходило, потому что один из трех судей находился в отпуске. Правоохранители обвиняют руководителя поселкового совета в получении полумиллиона гривен за выделение предпринимателю 10 земельных участков, которые предусматривались участникам АТО.
Фото Дмитро Сильман.