Підозрюваного у хабарництві чиновника передали на поруки футболістам на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 травня. УНН. Екс-керівника ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській обл. Андрія Піньковського суд звільнив від кримінальної відповідальності на передав на поруки футбольній організації. Про це поінформували в ГО “Центральноукраїнський антикорупційний офіс”, повідомляє УНН.
“У червні 2016 р. в.о. керівника ГУ Держгеокадастру Андрія Піньковського та його кума, керівника відділу землевпорядного проектування № 4 ДП “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” Дмитра Якимчука затримали при отриманні неправомірної вигоди в сумі 14тис. 500 дол. за оформлення документів оренди земельних ділянок. 17 січня 2017 р.Кіровський районний суд (справа № 404/8079/16-к) під головуванням судді Бурко виніс Ухвалу, якою звільнив Андрія Піньковського від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.190 КК України у зв’язку з передачею на поруки колективу ГО “Бобринецька районна федерація футболу”, — повідомили в ГО.
Згідно з інформацією, суд також зобов’язав повернути внесену грошову заставу в сумі 110 тис. 240 грн. та повернути речові докази: грошові кошти у сумі 670 дол. США, мобільні телефони, ноутбук та блокнот, грошові кошти у сумі 5 тис. 900 дол. США та 195 грн., які знаходяться на зберіганні у прокуратурі Кіровоградської області.
Громадська організація звернулася до прокуратури Кіровоградської області з письмовим запитом. На який отримали відповідь, де вказується, що судовий розгляд завершився. До апеляційної та касаційної інстанції рішення не оскаржувалося та на даний час набрало законної сили.
“Це говорить про те, що рішення першої інстанції не оскаржене тому, що прокуратура прийняла рішення — не подавати апеляцію. Більше того орган досудового розслідування (прокуратура) в ході слідства замість хабарництва перекваліфікував злочин на шахрайство. І саме це дало змогу суду звільнити Піньковського від кримінальної відповідальності”, — зауважили активісти.
Нагадаємо, 25 травня суд відпустив екс-керівника податкової Дніпра під заставу майже 1 млн. грн.