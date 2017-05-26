Подозреваемого во взяточничестве чиновника передали на поруки футболистам на Кировоградщине

“В июне 2016г. и.о. руководителя ГУ Госгеокадастра Андрея Пиньковского и его кума, руководителя отдела землеустроительного проектирования № 4 ГП “Кировоградский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства” Дмитрия Якимчука задержали при получении неправомерной выгоды в сумме 14тыс. 500 долл. за оформление документов аренды земельных участков. 17 января 2017г. Кировський районный суд (дело № 404/8079/16-к) под председательством судьи Бурко вынес Постановление, которым освободил Андрея Пиньковского от уголовной ответственности по ч.1 ст.190 УК Украины в связи с передачей на поруки коллектива ОО “Бобринецкая районная федерация футбола”, — сообщили в ГО.

Согласно информации, суд также обязал вернуть внесенную денежный залог в сумме 110 тыс. 240 грн. и вернуть вещественные доказательства: денежные средства в сумме 670 долл., мобильные телефоны, ноутбук и блокнот, денежные средства в сумме 5 тыс. 900 долл. США и 195 грн., Которые находятся на хранении в прокуратуре Кировоградской области.

Общественная организация обратилась в прокуратуру Кировоградской области с письменным запросом. На какой получили ответ, где указывается, что судебное разбирательство завершился. К апелляционной и кассационной инстанции решение не обжаловалось и в настоящее время вступило в законную силу.

“Это говорит о том, что решение первой инстанции обжаловано том, что прокуратура приняла решение — не подавать апелляцию. Более того орган досудебного расследования (прокуратура) в ходе следствия вместо взяточничества переквалифицировал преступление на мошенничество. И именно это позволило суда освободить Пиньковского от уголовной ответственности ”, - отметили активисты.

Напомним, 25 мая суд отпустил экс-руководителя налоговой Днепра под залог почти 1 млн. Грн .