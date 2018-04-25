Підозрюваний в пораненні поліцейських в Далласі опізнаний та оголошений в розшук

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Людина, яка поранила у вівторок двох поліцейських та одна цивільна особа в американському місті Даллас (штат Техас), опізнана. 29-річний Армандо Луїс Хуарес, фотографія якого є у правоохоронців, оголошений в розшук. Про це повідомила шеф поліції Далласа Рені Холл на прес-конференції, трансляцію якої вів телеканал Fox News, інформує УНН.