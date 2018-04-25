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Підозрюваний в пораненні поліцейських в Далласі опізнаний та оголошений в розшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Людина, яка поранила у вівторок двох поліцейських та одна цивільна особа в американському місті Даллас (штат Техас), опізнана. 29-річний Армандо Луїс Хуарес, фотографія якого є у правоохоронців, оголошений в розшук. Про це повідомила шеф поліції Далласа Рені Холл на прес-конференції, трансляцію якої вів телеканал Fox News, інформує УНН.

Підозрюваний в пораненні поліцейських в Далласі опізнаний та оголошений в розшук

“Нас цікавить Армандо Луїс Хуарес, це латиноамериканський чоловік приблизно 29 років. Ми встановили, що він зник з місця події на автофургоні білого кольору”, — уточнила Холл. Вона попросила населення негайно звертатися в міську поліцію, якщо хтось помітить на вулицях людину, схожу на Хуареса.

Начальник управління поліції Далласа дала зрозуміти, що стан двох її підлеглих, які отримали вогнепальні поранення, критичний. “Ми просимо вас продовжувати молитися за двох наших офіцерів”, — заявила Холл.

Вона таким чином відповіла на прохання підтвердити дані ЗМІ про те, що один з поранених помер в лікарні.

Як повідомляв УНН, у Далласі в результаті стрілянини поранено щонайменше троє людей, включаючи двох поліцейських.

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