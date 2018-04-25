Подозреваемый в ранении полицейских в Далласе опознан и объявлен в розыск

“Нас интересует Армандо Луис Хуарес, это латиноамериканский человек примерно 29 лет. Мы установили, что он скрылся с места происшествия на автофургоне белого цвета”, — уточнила Холл. Она попросила население немедленно обращаться в городскую полицию, если кто-то заметит на улицах человека, похожего на Хуареса.

Начальник управления полиции Далласа дала понять, что состояние двух ее подчиненных, которые получили огнестрельные ранения, критическое. “Мы просим вас продолжать молиться за двух наших офицеров”, — заявила Холл.

Она таким образом ответила на просьбу подтвердить данные СМИ о том, что один из раненых скончался в больнице.

Как сообщал УНН, в Далласе в результате стрельбы ранены по меньшей мере три человека, включая двух полицейских.