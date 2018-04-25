Подозреваемый в ранении полицейских в Далласе опознан и объявлен в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Человек, который ранил во вторник двух полицейских и одно гражданское лицо в американском городе Даллас (штат Техас), опознан. 29-летний Армандо Луис Хуарес, фотография которого есть у правоохранителей, объявлен в розыск. Об этом сообщила шеф полиции Далласа Рени Холл на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News, передает УНН.
“Нас интересует Армандо Луис Хуарес, это латиноамериканский человек примерно 29 лет. Мы установили, что он скрылся с места происшествия на автофургоне белого цвета”, — уточнила Холл. Она попросила население немедленно обращаться в городскую полицию, если кто-то заметит на улицах человека, похожего на Хуареса.
Начальник управления полиции Далласа дала понять, что состояние двух ее подчиненных, которые получили огнестрельные ранения, критическое. “Мы просим вас продолжать молиться за двух наших офицеров”, — заявила Холл.
Она таким образом ответила на просьбу подтвердить данные СМИ о том, что один из раненых скончался в больнице.
Как сообщал УНН, в Далласе в результате стрельбы ранены по меньшей мере три человека, включая двух полицейских.