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Підозрюваний у викраденні бійця батальйону "Донбас" заарештований на два місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Маріуполі Донецької області суд заарештував на 60 діб без альтернативного права внесення застави підозрюваного у викраденні бійця батальйону "Донбас" в 2014 році і ще кількох кримінальних правопорушенннях, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції. 

"У 2014 році саме підозрюваний був одним з тих, хто близько трьох місяців протримав у полоні іншого бійця батальйону "Донбас", який на той час займався кадровими питаннями. За словами полоненого, 90 днів його тримали зв'язаним, годували раз в три дні, не дозволяли вставати зі стільця і готували до страти. Спецоперацію з його звільнення підготували і провели співробітники міліції Донецької області", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний був затриманий в Солом'янському районі Києва в п'ятницю, 24 листопада. Його доставили до слідчих прокуратури, після чого направили в суд для обрання йому запобіжного заходу.

Судове слухання проходило в закритому режимі на прохання потерпілого, який був присутній на засіданні.

Рішення про обрання запобіжного заходу суд ухвалив у рамках кримінального провадження, відкритого раніше за ч.4 ст.358 (використання завідомо підроблених документів); ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч.1 ст.425 (недбале ставлення до військової служби); ч.2 ст.127 (катування); ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла); ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу), а також за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

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