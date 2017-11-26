Подозреваемый в похищении бойца батальона "Донбасс" арестован на два месяца

"В 2014 году именно подозреваемый был одним из тех, кто около трех месяцев продержал в плену другого бойца батальона "Донбасс", который в то время занимался кадровыми вопросами. По словам пленного, 90 дней его держали связанным, кормили раз в три дня, не позволяли вставать со стула и готовили к казни. Спецоперация по его освобождению подготовили и провели сотрудники милиции Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в Соломенском районе Киева в пятницу, 24 ноября. Его доставили в следственных прокуратуры, после чего направили в суд для избрания ему меры пресечения.

Судебное слушание проходило в закрытом режиме по просьбе потерпевшего, который присутствовал на заседании.

Решение об избрании меры пресечения суд принял в рамках уголовного производства, открытого раньше ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельных документов); ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) ч.1 ст.425 (халатное отношение к военной службе); ч.2 ст.127 (пытки) ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа), а также по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).