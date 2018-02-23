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Підозрюваний у веденні бізнесу з ОРДЛО Рибалка закликав політиків пам'ятати про війну

Підозрюваний у веденні бізнесу з ОРДЛО Рибалка закликав політиків пам'ятати про війну

Київ • УНН

 • 8329 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Радикал Сергій Рибалка зробив допис у Facebook, в якому закликав усю Україну і політиків зокрема не забувати про війну на Сході, передає УНН із посиланням на сторінку нардепа у соцмережі.

“Вся Україна і, у першу чергу, політики повинні пам’ятати: на Донбасі триває війна. І майже щодня вбивають наших хлопців. З представником фракції Радикальної партії Дніпропетровської облради, лікарем Іскендером Іскендеровим їздимо по наших підрозділах, аби особисто розуміти, у яких умовах несуть службу українські військові.

... Люди, які щодня дивляться в очі смерті, гостріше за інших відчувають суть усіх процесів”, - написав він.

І подібні висловлювання Рибалка дозволяє собі у той час, як менеджери його родинної компанії (ТОВ “Снек Експорт”) перебувають у Сумах під вартою за підозрою у фінансуванні тероризму.

Слідчі СБУ, які розслідують кримінальне провадження за вказаним фактом, встановили схему поставок снеків компаній Рибалки на окуповану територію. За даними слідства, фірми, підконтрольні родині політика, сплачували на користь самопроголошених "Л/ДНР" “таможенні платежі”, що і є по суті фінансовою підтримкою бойовиків на Донбасі.

Прокурор в одному із судових засідань у справі продемонстрував судді та всім присутнім смс-переписку підлеглого Рибалки, з якої слідують домовленості про постачання товарів в ОРДЛО.

Адвокати компанії радикала тим часом взагалі заявили, що "Л/ДНР" не є терористичними організаціями, а тому, начебто, і торгівля з ними не може вважатися "фінансуванням тероризму“.

Додамо, що низка нардепів публічно засудили бізнес Рибалки “на крові”, а волонтери АТО закликали позбавити його депутатського мандату.

Українські Національні Новини

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