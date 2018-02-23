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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61863 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74607 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77392 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106836 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100272 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104506 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111493 просмотра

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Подозреваемый в ведении бизнеса с ОРДЛО Рыбалка призвал политиков помнить о войне

Подозреваемый в ведении бизнеса с ОРДЛО Рыбалка призвал политиков помнить о войне

Киев  •  УНН

 • 8326 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Радикал Сергей Рыбалка написал сообщение в Facebook, в котором призвал всю Украину и политиков в частности не забывать о войне на Востоке, передает УНН со ссылкой на страницу нардепа в соцсети.

"Вся Украина и, в первую очередь, политики должны помнить: на Донбассе продолжается война. И почти каждый день убивают наших ребят. С представителем фракции Радикальной партии Днепропетровского облсовета, врачом Искендером Искендеровым ездим по нашим подразделениям, чтобы лично понимать, в каких условиях несут службу украинские военные... Люди, которые ежедневно смотрят в глаза смерти, острее других чувствуют суть всех процессов", - написал он.

И подобные высказывания Рыбалка позволяет себе в то время, когда менеджеры его семейной компании (ООО "Снэк Экспорт") находятся в Сумах под стражей по подозрению в финансировании терроризма.

Следователи СБУ, расследующие уголовное производство по данному факту, установили схему поставок снеков компаний Рыбалки на оккупированную территорию. По данным следствия, фирмы, подконтрольные семье политика, платили в пользу самопровозглашенных "Л/ДНР" "таможенные платежи", что и является по сути финансовой поддержкой боевиков на Донбассе.

Прокурор в одном из судебных заседаний по делу продемонстрировал судье и всем присутствующим смс-переписку подчиненного Рыбалки, из которой следуют договоренности о поставках товаров в ОРДЛО.

Адвокаты компании радикала тем временем вообще заявили, что "Л/ДНР" не являются террористическими организациями, а потому и торговля с ними не может считаться "финансированием терроризма".

Добавим, что ряд нардепов публично осудили бизнес Рыбалки "на крови", а волонтеры АТО призвали лишить его депутатского мандата.

Украинские Национальные Новости

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