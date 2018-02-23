Подозреваемый в ведении бизнеса с ОРДЛО Рыбалка призвал политиков помнить о войне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Радикал Сергей Рыбалка написал сообщение в Facebook, в котором призвал всю Украину и политиков в частности не забывать о войне на Востоке, передает УНН со ссылкой на страницу нардепа в соцсети.
"Вся Украина и, в первую очередь, политики должны помнить: на Донбассе продолжается война. И почти каждый день убивают наших ребят. С представителем фракции Радикальной партии Днепропетровского облсовета, врачом Искендером Искендеровым ездим по нашим подразделениям, чтобы лично понимать, в каких условиях несут службу украинские военные... Люди, которые ежедневно смотрят в глаза смерти, острее других чувствуют суть всех процессов", - написал он.
И подобные высказывания Рыбалка позволяет себе в то время, когда менеджеры его семейной компании (ООО "Снэк Экспорт") находятся в Сумах под стражей по подозрению в финансировании терроризма.
Следователи СБУ, расследующие уголовное производство по данному факту, установили схему поставок снеков компаний Рыбалки на оккупированную территорию. По данным следствия, фирмы, подконтрольные семье политика, платили в пользу самопровозглашенных "Л/ДНР" "таможенные платежи", что и является по сути финансовой поддержкой боевиков на Донбассе.
Прокурор в одном из судебных заседаний по делу продемонстрировал судье и всем присутствующим смс-переписку подчиненного Рыбалки, из которой следуют договоренности о поставках товаров в ОРДЛО.
Адвокаты компании радикала тем временем вообще заявили, что "Л/ДНР" не являются террористическими организациями, а потому и торговля с ними не может считаться "финансированием терроризма".
Добавим, что ряд нардепов публично осудили бизнес Рыбалки "на крови", а волонтеры АТО призвали лишить его депутатского мандата.