Підозрюваний у вбивстві російського солдата у Вірменіїї має проблеми з психікою

“Під час військової служби у листопаді 2016 року він кілька разів завдавав собі каліцтва. З метою вузькоспеціалізованої перевірки був переправлений в психіатричне відділення Єреванського військового госпіталю. Відносно підозрюваного була призначена комплексна військово-медична і судово-психіатрична експертиза”, — заявили в Слідчому комітеті Вірменії.

Попереднє слідство у кримінальній справі веде головне управління з розслідування особливо важливих справ вірменського СК.

Як повідомляв УНН, військовослужбовець російської бази у Вірменії був убитий в місті Гюмрі. Правоохоронці вже затримали підозрюваного в скоєнні вбивства. Про це повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю поліції Вірменії.