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Підозрюваний у вбивстві російського солдата у Вірменіїї має проблеми з психікою

Київ • УНН

 • 9989 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Вірменські слідчі підозрюють у вбивстві російського військовослужбовця в Гюмрі місцевого жителя, який має проблеми з психічним здоров’ям, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Під час військової служби у листопаді 2016 року він кілька разів завдавав собі каліцтва. З метою вузькоспеціалізованої перевірки був переправлений в психіатричне відділення Єреванського військового госпіталю. Відносно підозрюваного була призначена комплексна військово-медична і судово-психіатрична експертиза”, — заявили в Слідчому комітеті Вірменії.

Попереднє слідство у кримінальній справі веде головне управління з розслідування особливо важливих справ вірменського СК.

Як повідомляв УНН, військовослужбовець російської бази у Вірменії був убитий в місті Гюмрі. Правоохоронці вже затримали підозрюваного в скоєнні вбивства. Про це повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю поліції Вірменії.

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