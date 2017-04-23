Підозрюваний у вбивстві російського солдата у Вірменіїї має проблеми з психікою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Вірменські слідчі підозрюють у вбивстві російського військовослужбовця в Гюмрі місцевого жителя, який має проблеми з психічним здоров’ям, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Під час військової служби у листопаді 2016 року він кілька разів завдавав собі каліцтва. З метою вузькоспеціалізованої перевірки був переправлений в психіатричне відділення Єреванського військового госпіталю. Відносно підозрюваного була призначена комплексна військово-медична і судово-психіатрична експертиза”, — заявили в Слідчому комітеті Вірменії.
Попереднє слідство у кримінальній справі веде головне управління з розслідування особливо важливих справ вірменського СК.
Як повідомляв УНН, військовослужбовець російської бази у Вірменії був убитий в місті Гюмрі. Правоохоронці вже затримали підозрюваного в скоєнні вбивства. Про це повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю поліції Вірменії.