Подозреваемый в убийстве российского солдата в Вирмениии имеет проблемы с психикой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Армянские следователи подозревают в убийстве российского военнослужащего в Гюмри местного жителя, который имеет проблемы с психическим здоровьем, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Во время военной службы в ноябре 2016 он несколько раз наносил себе увечья. С целью узкоспециализированной проверки был переправлен в психиатрическое отделение Ереванского военного госпиталя. В отношении подозреваемого была назначена комплексная военно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза”, — заявили в Следственном комитете Армении.
Предварительное следствие по уголовному делу ведет Главное управление по расследованию особо важных дел армянского СК.
Как сообщал УНН, военнослужащий российской базы в Армении был убит в городе Гюмри . Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства. Об этом сообщили в управлении информации и связей с общественностью полиции Армении.