Тернопільський прокурор І.Чайка з'явився до прокуратури Рівненської області

За її словами, І.Чайка нині спілкується зі слідчим, який веде справу про вбивство його мачухи та поранення рідного батька.

“Чи оголосять Ігорю Чайці підозру в скоєнні цих злочинів, невідомо. Іде допит у слідчого”, — зазначила Л.Суржук.

Як повідомляв УНН, 1 квітня у райцентрі Дубно вбили жінку-адвоката Віту Шамлій та поранили колишнього керівника управління МВСУ у Рівненській області В’ячеслава Чайку. Поліція вважає, що на цей злочин міг піти рідний син ветерана поліції Ігор Чайка через сімейний скандал з розподілу майна.