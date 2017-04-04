Тернопільський прокурор І.Чайка з'явився до прокуратури Рівненської області
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прокурор Тернопільської обласної прокуратури Ігор Чайка з’явився для дачі пояснень до прокуратури Рівненської області. Про це кореспонденту УНН в ексклюзивному коментарі повідомила очільник прес-служби прокуратури Рівненської області Людмила Суржук.
За її словами, І.Чайка нині спілкується зі слідчим, який веде справу про вбивство його мачухи та поранення рідного батька.
“Чи оголосять Ігорю Чайці підозру в скоєнні цих злочинів, невідомо. Іде допит у слідчого”, — зазначила Л.Суржук.
Як повідомляв УНН, 1 квітня у райцентрі Дубно вбили жінку-адвоката Віту Шамлій та поранили колишнього керівника управління МВСУ у Рівненській області В’ячеслава Чайку. Поліція вважає, що на цей злочин міг піти рідний син ветерана поліції Ігор Чайка через сімейний скандал з розподілу майна.