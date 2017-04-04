Тернопольский прокурор И.Чайка явился в прокуратуру Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Прокурор Тернопольской областной прокуратуры Игорь Чайка явился для дачи объяснений в прокуратуру Ровенской области. Об этом корреспонденту УНН в эксклюзивном комментарии сообщила глава пресс-службы прокуратуры Ровенской области Людмила Суржук.
По ее словам, И.Чайка сейчас общается со следователем, который ведет дело об убийстве его мачехи и ранения родного отца.
"Объявят ли Игорю Чайке подозрение в совершении этих преступлений, неизвестно. Идет допрос у следователя", - отметила Л.Суржук.
Как сообщал УНН, 1 апреля в райцентре Дубно убили женщину-адвоката Виту Шамлий и ранили бывшего руководителя управления МВДУ в Ровенской области Вячеслава Чайку. Полиция считает, что на это преступление мог пойти родной сын ветерана полиции Игорь Чайка из-за семейного скандала по распределению имущества.