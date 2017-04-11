Підозрюваний у скоєнні теракту в Стокгольмі зізнався
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Рахмат Акілов, головний підозрюваний в смертельному нападі в Стокгольмі, зізнався у скоєнні злочину. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
“Його позиція полягає в тому, що він визнає скоєння злочину терористичного характеру і приймає те що його було затримано”, — сказав у судовому засіданні, під час його вирішується питання про взяття під варту, адвокат затриманого.
Нагадаємо, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася. Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.
Як повідомляв УНН, шведська поліція підтвердила повідомлення ЗМІ, що затриманий 39-річний чоловік, якого підозрюють у наїзді на людей у Стокгольмі, має походження з Узбекистану.