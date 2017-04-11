Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме сознался

"Его позиция заключается в том, что он признает совершение преступления террористического характера и принимает то, что он был задержан", - сказал в судебном заседании, во время которого решается вопрос о взятии под стражу, адвокат задержанного.

Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелся. Известно о четырех погибших и 15 раненых.

Как сообщал УНН, шведская полиция подтвердила сообщения СМИ, что задержанный 39-летний мужчина, которого подозревают в наезде на людей в Стокгольме, родом из Узбекистана.