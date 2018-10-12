Підозрюваних у замаху на Безрука так і не затримали - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Станом на ранок 12 жовтня, підозрюваних осіб, що можуть бути причетними до здійснення нападу на харківського бізнесмена Владислав Безрука поки не встановлено і не затримано. Про це УНН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції в Харківській області.
"Затриманих немає, вчора був брифінг, уся інформація з цього приводу є на нашому сайті, нової інформації поки немає", - зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, 10 жовтня на харківського бізнесмена Владислава Безрука було здійснено збройний напад. Він отримав вогнепальне поранення та зараз перебуває у лікарні. За інформацією начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Олега Беха, потерпілий перебуває у лікарні, переніс операцію, знаходиться у свідомості і найближчим часом розпочне спілкування зі слідчими.
Слідство висуває декілька версій ймовірної причини нападу на Безрука. Серед них: борги потерпілого, його комерційна діяльність. Не виключається і версія особистісного конфлікту, навіть, з родичами та знайомими.
Зауважимо, що Безрук часто хизувався своїми статками та розкішним життям в Інстаграм.
Крім того, потерпілий мав не лише юридичний бізнес (фірму "Легіон"), але й аграрний, який не афішував.
Зокрема, за даними Реєстру Мін'юсту, Безруку належить ТОВ "Легіон-Агро", що займається торгівлею зерновими та насінням.
Крім того, за повідомленням окремих ЗМІ, бізнесмен та його компанії начеб то неодноразово були помічені у рейдерських схемах захоплення сільськогосподарських земель. При цьому у поліції теж завили, що напад на бізнесмена може бути пов'язаний із "переділом аграрного ринку".