Підозрюваних у замаху на Безрука так і не затримали - поліція

"Затриманих немає, вчора був брифінг, уся інформація з цього приводу є на нашому сайті, нової інформації поки немає", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, 10 жовтня на харківського бізнесмена Владислава Безрука було здійснено збройний напад. Він отримав вогнепальне поранення та зараз перебуває у лікарні. За інформацією начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Олега Беха, потерпілий перебуває у лікарні, переніс операцію, знаходиться у свідомості і найближчим часом розпочне спілкування зі слідчими.

Слідство висуває декілька версій ймовірної причини нападу на Безрука. Серед них: борги потерпілого, його комерційна діяльність. Не виключається і версія особистісного конфлікту, навіть, з родичами та знайомими.

Зауважимо, що Безрук часто хизувався своїми статками та розкішним життям в Інстаграм.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Влад (@mamont_33) 18 Січ 2018 р. о 6:35 PST

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Крім того, потерпілий мав не лише юридичний бізнес (фірму "Легіон"), але й аграрний, який не афішував.



Зокрема, за даними Реєстру Мін'юсту, Безруку належить ТОВ "Легіон-Агро", що займається торгівлею зерновими та насінням.



Крім того, за повідомленням окремих ЗМІ, бізнесмен та його компанії начеб то неодноразово були помічені у рейдерських схемах захоплення сільськогосподарських земель. При цьому у поліції теж завили, що напад на бізнесмена може бути пов'язаний із "переділом аграрного ринку".