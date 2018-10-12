Подозреваемых в покушении на Безрука так и не задержали - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. По состоянию на утро 12 октября, подозреваемых лиц, которые могут быть причастны к совершению нападения на харьковского бизнесмена Владислав Безрука пока не установлено и не задержан. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
"Задержанных нет, вчера был брифинг, вся информация по этому поводу на нашем сайте, новой информации пока нет", - отметили в пресс-службе.
Напомним, 10 октября на харьковского бизнесмена Владислава Безрука было совершено вооруженное нападение. Он получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице. По информации начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олега Беха, пострадавший находится в больнице, перенес операцию, находится в сознании и в ближайшее время начнет общения со следователями.
Следствие выдвигает несколько версий вероятной причины нападения на Безрука. Среди них: долги потерпевшего, его коммерческая деятельность. Не исключается и версия личностного конфликта даже с родственниками и знакомыми.
Заметим, что Безрук часто хвастался своими доходами и роскошной жизнью в Инстаграм.
Кроме того, потерпевший имел не только юридический бизнес (фирму "Легион"), но и аграрный, который не афишировал.
В частности, по данным Реестра Минюста, Безруку принадлежит ООО "Легион-Агро", которое занимает торговлей зерновыми и семенами.
Кроме того, по сообщению отдельных СМИ, бизнесмен и его компании вроде бы неоднократно были замечены в рейдерских схемах захвата сельскохозяйственных земель. При этом в полиции тоже завили, что нападение на бизнесмена может быть связан с "переделом аграрного рынка".