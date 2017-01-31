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Підозрюваних у розбої та вбивстві заарештувала рівненська поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Трьох підозрюваних у розбої у Сарненському районі та одного - у вбивстві взяли під варту. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.

У суботу, 28 січня, близько 14:00 у селі Люхча четверо невідомих осіб заволоділи особистим майном 28-річного місцевого жителя та вбили його 54-річного батька.

Правоохоронці встановили, що до чоловіка приїхали малознайомі йому чоловіки, аби придбати “сонячне каміння”. Він, двоє його товаришів та двоє зловмисників зайшли у гараж, який знаходиться на подвір’ї будинку. Ще двоє залишилися чекати на вулиці, а згодом зі зброєю в руках теж послідували всередину.

Постраждалий намагався вирвати зброю з рук в одного із нападників. Під час сутички зловмисник здійснив кілька пострілів. Одна куля поцілила в живіт 54-річного батька, який неочікувано зайшов у приміщення.

Іще один з “четвірки” також здійснив у гаражі кілька пострілів у пенсіонера, з травматичного пістолета.

Зрозумівши, що сталося, зловмисники забрали мішок із цінним камінням, зброю і кинулися тікати до автомобіля “Ford E350 ”, який чекав їх на вулиці.

Озброєних нападників вдалося затримати поблизу Рівного. Двоє з них намагалися втекти із сумкою, у якій знаходилися пістолет “Форт” та набої до автомата Калашникова.

Зловмисниками виявилися 19-річний житель Житомира, його 43-річний батько — колишній військовий одного із штурмових батальйонів та двоє 31—ти та 34—річних житомирян.

Учора, 30 січня, суд усім чотирьом обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а19-річному жителю Житомира повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства за ч.2 ст.115 КК України.

Троє інших підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій) КК України.

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